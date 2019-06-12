【總決賽】KD紐約求醫　筋腱撕裂抖幾耐？

勇士球星杜蘭特(KD)周二(11號)在總決賽Game5復出即再受傷，初步懷疑是右腳筋腱撕裂，據報KD並沒有隨隊離開多倫多準備Game6，而是飛往紐約求醫。雖然MRI報告仍未出現，不過醫生估計KD右腳筋腱很可能已經撕裂，一旦證實將會面臨長時間養傷，而近年不少NBA球星均遇上類似傷患，養傷期可以長達超過1年！



巫師王牌控衞約翰禾爾今年1月就因筋腱受傷長抖，至今仍然未能確定復出日期；如果KD要尋求意見，他的勇士隊友古辛斯就是過來人，古辛斯上年1月效力塘鵝時筋腱重創，結果要到今年1月才為勇士上陣，足足休息了1年時間。



另外，基爾(2017年1月)及馬菲斯(2015年1月)都曾出現同樣傷患，結果分別休養了9個月及7個月之久，真寧斯在2015年3月為活塞上陣時筋腱撕裂，則經歷了13個月才能重返球場。就算能夠克服傷患，復出後亦有可能引發其他傷勢，高比拜仁在2013年4月筋腱受傷，休息8個月之後後出，但只打了6場就因膝傷提早收咧。



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