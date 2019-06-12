【有片】世青盃出位！李康仁食腦助攻堅精彩

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南韓U20周三(12號)以1比0擊敗厄瓜多爾U20，歷史性躋身世青盃決賽，周六將同烏克蘭U20爭奪冠軍寶座。南韓U20今屆異軍突起，最受注目嘅球員非中場李康仁莫屬，呢位18歲新星喺4強交出超精彩助攻，唔少球迷拎嚟同利物浦後防阿歷山大阿諾特喺歐聯4強對巴塞隆拿嘅「食腦助攻」相比。



呢場4強大戰踢到39分鐘，南韓U2O喺左路近中場線位置獲得罰球，正當全世界以為李康仁會斬入禁區博混亂，呢位中場突然望到厄瓜多爾右閘失位，第一時間交出靚絕直線畀崔浚，無人看管下射入全場唯一入球！李康仁助攻嗰個「古惑樣」更加被網民瘋傳。



事實上，李康仁本身已經係今屆世青盃入面最有「卡士」嘅一批，目前效力西甲勁旅華倫西亞，啱啱呢個球季喺各項賽事上陣11次，並且贏得西班牙盃冠軍，早就嘗過歐洲頂級賽事嘅滋味。如果李康仁可以率領南韓勇奪冠軍，相信會成為唔少歐洲豪門爭奪目標。



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