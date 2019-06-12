機會嚟啦！暑期推廣2019明日開始報名

「賽馬會青少年足球發展計劃——暑期推廣2019」周三（12日）舉行新聞發佈會，宣布活動正式啟動，並於明日（13日）早上10時開始報名。本屆「賽馬會青少年足球發展計劃——暑期推廣2019」由香港賽馬會、康樂及文化事務署、香港足球總會合辦，為超過一萬名4至17歲的青少年提供足球訓練，在暑假期間享受足球帶來的樂趣。



活動邀請了香港足球總會行政總裁溫達倫、香港賽馬會慈善事務高級經理（體育及環保）鄧詠茵、康樂及文化事務署總康樂事務經理（體育發展）馮嘉慧、佳聯元朗助理教練及球員法比奧、前香港女子 U-19 代表隊成員劉婷姿小姐、應屆香港足球明星選舉最佳青年球員胡晉銘及香港女子足球代表隊成員蘇鎧霖出席。



溫達倫發佈會上感謝香港賽馬會和康樂及文化事務署的支持，期望一眾足球小將能從中獲得樂趣，渡過一個圓滿的暑假。而法比奧則透露12歲的兒子正效力元朗青年軍，作為父親能夠看見兒子踢球感到十分驕傲，期望兒子將來能穿上香港隊的球衣。至於胡晉銘則表示兒時曾參與暑期推廣活動，並從中發現自己對足球的熱情和爭勝心，更認為對日後成為職業足球員奠下基礎。



另外，現育有2名女兒的劉婷姿指自己3歲的大女兒受自己影響下，目前已開始踢足球，希望暑期計劃能令一眾小朋友能放下手機等電子產品，欣賞一下外面的世界。而蘇鎧霖則稱足球改變了自己的性格，自參與足球運動後，做任何事都會定下目標，日常生活也更自律。



香港隊昨晚（11日）友賽中華台北告負，溫達倫指新主帥旨在考察新球員，亦未有充足的準備時間，賽果雖然失望，但現時應把集中力放在「2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事」上。據溫達倫透露，該賽事將於7月17日進行抽籤，惟球隊在9月出戰「世盃外」前將不會再有友誼賽。



問到球迷昨晚拉起反對修訂《逃犯條例》草案的橫額會否面臨亞洲足協處分時，溫達倫僅稱仍未知道，要視乎場監的報告，他亦盛讚球迷昨晚為港隊打氣至最後一刻。



「賽馬會青少年足球發展計劃-暑期推廣 2019」報名方法如下：

1. 於「購票通」（www.cityline.com）網上登記

（2019 年 6 月 13 日上午 10 時正至 6 月 26 日晚上 11 時 59 分）；



2. 從香港足球總會網站（www.hkfa.com）下載報名表格，並郵寄至香港足球總會 （九龍佛光街 55 號）或親臨香港足球總會遞交。信封面請註明：「賽馬會青少年足球發展計劃-暑期推廣 2019 報名」。



報名日期：2019 年 6 月 13 日至 6 月 26 日