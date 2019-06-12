沙治奧拉莫斯世紀婚禮　請碧基都唔請C朗！

皇馬後衞沙治奧拉莫斯星期六同未婚妻Pilar Rubio喺塞維利亞舉行嘅婚禮，唔單止規定女賓客唔准着白、紅、粉紅、綠同橙色嘅禮服，限制夠晒騎呢，佢嘅嘉賓名單日前曝光更加令人O咀，請死對頭碧基都唔請前隊友C朗拿度！



沙治奧拉莫斯嘅婚禮安排喺塞維利亞大教堂舉行，嗰度係世界上第三大教堂，仲係聯合國教科文組織指定嘅世界文化遺產。連西班牙國王菲利佩姊姊、盧戈女公爵Elena都喺度舉行結婚，限制嚴啲可以理解，指定男賓必須着正式禮服，唔可以係普通西裝，大家都明嘅。至於女賓客嘅顏色限制，就令人不明所以，惹嚟議論紛紛。



基於保安需要，塞維利亞大教堂同標誌性建築La Giralda高塔，會喺周六下午封閉，包括教堂工作人員在內嘅非受邀人士，都被禁入內。受邀400名賓客仲要提前個半鐘頭，去到登記處取入場證明，入場手續下午3點半就會結束，大陣仗過王室大典。問題係正式嘅天主教風格婚禮傍晚6點先開始，賓客仲一律唔可以帶手提電話，點消磨時間呢？



另外，西班牙傳媒公開拉莫斯嘉賓名單，除大部份皇馬隊友之外，效力巴塞隆拿嘅碧基、布斯基斯同佐迪艾巴都有份，碧咸、朗拿度、卡斯拿斯、卡路士等皇馬名宿同樣榜上有名，不過《阿斯報》就發現C朗拿度並冇獲邀，消息指拉莫斯同C朗並唔係有心病，而係因為皇馬會長皮里茲將會出席，所以同皮里茲因轉會反面嘅C朗就唔會出現，以免尷尬喎！



無論點都好，沙治奧拉莫斯同Pilar Rubio已經一齊好耐，仲育有兩個囝囝，拉莫斯終於肯畀返個名份大佢8年嘅Pilar Rubio，總算為呢段姊弟戀畫上完美句號，都係一件好事嚟嘅，恭喜晒！



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