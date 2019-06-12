C朗脫魔後　5位曼聯7號只入14球

7號係曼聯傳統王牌嘅代號，白賴仁笠臣、簡東拿、碧咸、C朗皆為紅魔鬼歷代相傳嘅「傳奇7號」，但自從C朗2009年由轉投皇馬後，着上呢個「至尊號碼」嘅球員，就好似中咗魔咒「冇好下場」。



近10年5位「魔7」喺英超總入球只有14球，只係等於般尼茅夫前鋒哥林威爾遜今季聯賽入球。



2009年夏天C朗告別曼聯，由「紅魔名宿」奧雲接過7號球衣，佢喺英超上陣31次入5球。2012/13年球季路爾斯華路西亞唔識死，竟然敢揀7號波衫，佢該季英超只入1球，發現唔對路，之後改着25號。



跟住輪到一度被寄予厚望嘅迪馬利亞，呢位阿根廷國腳表現亦令人失望，一季貨仔入3個聯賽入球就離隊。之後2位「魔7」迪比、阿歷斯山齊士，分別喺英超入2、3球。



換言之，近5位曼聯7號喺英超加埋只入14球，都咪話唔邪，難怪網民認為曼聯應該將7號球衣「退役」，唔好再害人，亦無謂令球會浪費金錢。



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