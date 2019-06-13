夏神勁過美斯　西媒分析皇馬執到寶

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皇馬上周宣布簽入車路士比利時王牌夏薩特，在西班牙球圈引起熱烈討論，趁夏神當地時間周四出席巴拿貝球場見面會，正式同球迷見面之際，傳媒作出各項分析，發現夏神數據勁過美斯，大讚皇馬以1.3億歐元簽入夏神，簡直係good deal。



西班牙《阿斯報》報道，自從C朗拿度離隊，皇馬失去進攻靈魂，以致攻力下降，而呢個問題隨着夏薩特加盟，相信可迎刃而解；報道分析夏神上季在英超表現，再與美斯進行比較。



雖然夏神入波唔及美斯咁多，在英超只有16球，但夏神並非射手，除入波仲有15次助攻，顯示佢喺前線向對手帶來極大威脅；再睇個人突破數據方面，夏神就喺成功率同成功次數兩項數據，比美斯更出色，反映夏神擁有球王級別嘅實力，1.3億歐元買個球王返嚟，簡直抵到爛。



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