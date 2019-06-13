5星連珠！皇馬瘋狂買人喪使3.24億英鎊

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西甲勁旅皇家馬德里啱啱個球季表現令人失望，季中施丹回巢預示將會出現大換血，勢估唔到球季煞科未夠1個月，皇家馬德里已經落實簽入5個球星，球會周四(13號)官宣簽入法國左閘費蘭特文迪後，今夏已經喪使3.24億英鎊買人，認真誇張！



皇馬宣布簽入里昂左閘費蘭特文迪，據報雙方簽約6年，轉會費約4,900萬鎊，預計下星期三(19號)會正式亮相。盧卡祖域周四亦喺巴拿貝球場亮相，比利時球星夏薩特預計亦會喺今日同球迷見面。



埋單計數，皇馬已經簽入山度士前鋒洛迪高高斯(4,000萬鎊)、波圖中堅艾達米列達奧(4,300萬鎊)、法蘭克福前鋒盧卡祖域(6,200萬鎊)、車路士中場夏薩特(1.3億鎊)同里昂左閘費蘭特文迪(4,900萬鎊)，總花費達3.24億英鎊。



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