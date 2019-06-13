曼聯體驗中心北京開幕　Logo出錯全球恥笑

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英超勁旅曼聯為全面打開中國市場，計劃喺2020年於多個城市開辦「曼聯體驗中心」，呢個集商店、博物館同娛樂於一身嘅中心，將會喺北京、上海同瀋陽出現，第一間體驗中心日前就喺北京正式開幕，而且仲舉行盛大開張儀式。不過，唔少球迷見到「曼聯體驗中心」外牆個巨型Logo後，都發覺有啲唔自然，原來個Logo入面隻帆船個方向掉轉咗，正版應該係船頭向左，但呢個「北京版」竟然係船頭向右！



曼聯Logo入面隻帆船，係象徵曼徹斯特大運河，隱含呢個英國工業革命發源地嘅光榮歷史，包括曼徹斯特喺航運事業上霸主地位，所以曼聯自1902年正式「出現」之後，經歷過多次轉換Logo，都會保留呢隻船喺度，就連同市死敵曼城嘅Logo都一樣有帆船圖案，就知道有幾重要。



對於呢個「北京版」曼聯Logo出錯，唔少球迷就以嬉笑怒罵方式回應，有網民留言：「冇問題呀，個Logo只係話畀人知曼聯依家行緊錯嘅方向！」另一網民就話：「其實曼聯係想暗示，球會依家想簽一個右翼。」



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