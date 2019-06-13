C朗開名　指定祖記買皇馬巴塞雙閘

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C朗幫葡萄牙捧完歐國聯冠軍後，同家人起程去度假，根據意大利傳媒爆料，指祖雲達斯「未來教練」沙利喺C朗出發前，已經問定佢轉會事務，呢位巨星特別關注祖記防線問題，要求簽入皇馬左閘馬些路、巴塞右閘尼爾遜施美度。



《都靈體育報》指C朗非常渴望再次同前皇馬隊友馬些路合作，加上皇馬剛收購里昂左閘費蘭特文迪，意味好可能放棄已經31歲嘅馬些路，祖記好大機會低價簽入呢位巴西國腳。



另外，由於祖雲達斯右後衞祖奧簡斯路好可能轉投曼城，C朗建議簽入另一位葡萄牙右閘尼爾遜施美度，皆因非常熟悉呢位葡萄牙國家隊隊友，認為佢好適合祖記踢法。



據悉，祖雲達斯今屆歐聯8強出局，令C朗非常不滿，並認為會方增兵策略有問題，一度傳佢因而想離隊，所以祖記管理層決定今夏買人之前，先徵求C朗意見。



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