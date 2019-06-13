利物浦鐵衞勢離隊　2500萬鎊過A米

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應屆歐聯冠軍利物浦，本季仲未有任何收購出現，但球隊就已率先放走史杜列治同艾拔圖摩蘭奴，相信好快有第3名球員離開。克羅地亞中堅洛夫雲，上季已淪為球隊第4中堅選擇，祖高美斯同祖爾麥迪比嘅出場次序都比佢優先，故紅軍有意將佢放走。英媒報道，利物浦已為洛夫蘭標價2500萬鎊，據聞AC米蘭對佢好有興趣。



華基爾雲迪積克係球隊後防靈魂，高普本身屬意祖高美斯係佢首選拍檔，但呢名年輕中堅上季中受傷，最終高普重用祖爾麥迪比，令後者成為奪取歐聯正選中堅。洛夫雲上季都不時受傷，令佢全季聯賽只有2次正選出場機會。利物浦全季唯一場英超敗陣係輸畀曼城，該仗就係洛夫雲正選上陣。



今年7月就滿30歲嘅洛夫雲，14年轉投利物浦後曾長期位居正選，而且亦係克羅地亞世盃亞軍隊嘅重心成員。意甲AC米蘭下季矢志重返前4打歐聯，球會好希望可以購入洛夫雲增添成功機會。





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