【誰保金身？】南華築起防守高牆　首戰永倫

甲一聯賽常規賽接近尾聲，僅餘的不敗之師南華和永倫盤踞積分榜三甲位置多時，周五晚（14日）終於正式碰頭。儘管惠龍兒未復最佳狀態，但這位香港首席中鋒的回歸仍讓南華內線瞬間升級，至今6戰全勝。相反永倫兩位主力賀斯福和周迎堅因傷倦勤，泰那和方誠義攻防兩端都肩負重責。(on.cc東網「睇體」周五晚上8時40分直播/ SCAA Basketball facebook同步直播)



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征戰CBA兩季的惠龍兒年初拉傷阿基里斯腱，上月返港治療。回歸南華首場比賽，即以接近九成命中率貢獻17分大破遊協。第二場迎戰滿貫，8分進帳驟看不怎麼華麗，卻攤分朱亮內線進攻和籃板重責，讓他放心在中距離和外線發炮，輕鬆轟進23分。惠龍兒預計今晚狀態僅得七成：「沒辦法也沒時間，球隊需要我，怎樣都要打。」他續說相比兩季前，南華攻防變化不少：「新教練（巴拿莫域）大幅提升防守強度，這方面我適應得不錯，但進攻端尚未完全掌握戰術變化。」他坦言希望保持不敗姿態進入季後賽，並藉兩強相爭，讓他和楊和盡快調整狀態，一解聯賽冠軍的渴。



南華和永倫這季還沒碰頭，後者季初遭滿貫雙殺，中斷連續五年紅黃壟斷銀牌決賽的局面。隨著聯賽展開，熟悉的永倫強勢回歸，當家球星泰那連場啟動「得分機器」模式，不過永倫並非一人球隊，35歲的方誠義仍然充滿活力，每場都穩定交出雙位數字得分。不過繼周迎堅肩膀脫臼後，賀斯福也手部受傷缺陣，由黃鎮煒頂替正選中鋒位置，專注籃板和防守工作，在雙塔惠龍兒和朱亮身上或難拿到甜頭。另外，為解決傷兵問題，永倫近日註冊曾征戰PBA的菲律賓及尼日利亞籍球員Joseph Eriobu，有望帶來新的衝擊。



頭場安保漢友Vs南青



安保漢友和南青頭場狹路相逢。前者勢頭頗佳，二連勝後暫踞積分榜第七位。若勝出這場關鍵戰，將大幅提高進入季後賽的機會。當家射手趙鍵鋒近兩場狀態火熱，面對崇德飛鷹，第三節比分僵著，他裏外開弓連取10分，奠定勝利基調；對遊協更轟進5球三分，刷新甲一生涯新高32分。跟隨教練翁金驊多年，這支「翁家軍」默契十足，在前中華台北控衛顏行書執教下，無論傳導球或團隊防守皆見進步。



說到手感炙熱，不得不說起南青的楊子豐，前三場比賽在針對防守下，合共射進13球三分。一眾年輕球員雖然稚嫩，容易失誤讓對方大打防守反擊，不過爭勝心充足，即使敬陪末席，面對黃綠兩軍都能咬緊比分。



文:許思彤



周五賽程

6月14日

7:00PM 安保漢友 VS 南青

8:40PM 永倫 VS 南華

場地：修頓場館

票價：50元、30元（長者及學生優惠票）







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