【英超新季】超級電腦 預測呢隊捧盃！
2019年06月13日 22:00
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（互聯網）
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2018/19年英超球季剛啱公布賽程，球迷們梗係狂睇愛隊開季易唔易踢、心目中想睇嘅Big6大戰又幾時上演啦。上季鬥到最後一輪嘅曼城同利物浦，如果以首6場嚟講，曼城明顯係易踢啲，最難應付嗰隊係次輪對熱刺，但就有主場之利，其餘對手順序為韋斯咸、般尼茅夫、白禮頓、諾域治同屈福特，其中首仗作客錘仔幫，曼城對上3次作客韋斯咸全勝，每場射入起碼4球。
利物浦方面就較難應付，首仗鬥完諾域治後，之後對手為修咸頓、阿仙奴、般尼、紐卡素同車路士，其中以作客車仔最惡踢，但鬥阿仙奴則於晏菲路應戰。另外作客般尼亦未必如想像中咁易踢。
來季嘅奪標熱門，依然係呢兩隊，SportNation.Bet就動用超級電腦去預測最後結果，曼城可以完成3連霸，利物浦同上季一樣要做阿二，熱刺則反壓車路士分別攞季軍同殿軍，曼聯雖然可以比上季升上一級，不過依然失去歐聯資格。阿仙奴則以第6名衝過終點。護級組方面，新升班球隊僅得阿士東維拉可以逃離降班厄運，諾域治、錫菲聯會聯同般尼降落英冠。
超級電腦預測排名：
1.曼城
2.利物浦
3.熱刺
4.車路士
5.曼聯
6.阿仙奴
7.狼隊
8.紐卡素
9.愛華頓
10.李斯特城
11.韋斯咸
12.屈福特
13.修咸頓
14.水晶宮
15.般尼茅夫
16.阿士東維拉
17.白禮頓
18.般尼
19.諾域治
20.錫菲聯