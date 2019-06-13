【英超新季】超級電腦　預測呢隊捧盃！

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2018/19年英超球季剛啱公布賽程，球迷們梗係狂睇愛隊開季易唔易踢、心目中想睇嘅Big6大戰又幾時上演啦。上季鬥到最後一輪嘅曼城同利物浦，如果以首6場嚟講，曼城明顯係易踢啲，最難應付嗰隊係次輪對熱刺，但就有主場之利，其餘對手順序為韋斯咸、般尼茅夫、白禮頓、諾域治同屈福特，其中首仗作客錘仔幫，曼城對上3次作客韋斯咸全勝，每場射入起碼4球。



利物浦方面就較難應付，首仗鬥完諾域治後，之後對手為修咸頓、阿仙奴、般尼、紐卡素同車路士，其中以作客車仔最惡踢，但鬥阿仙奴則於晏菲路應戰。另外作客般尼亦未必如想像中咁易踢。



來季嘅奪標熱門，依然係呢兩隊，SportNation.Bet就動用超級電腦去預測最後結果，曼城可以完成3連霸，利物浦同上季一樣要做阿二，熱刺則反壓車路士分別攞季軍同殿軍，曼聯雖然可以比上季升上一級，不過依然失去歐聯資格。阿仙奴則以第6名衝過終點。護級組方面，新升班球隊僅得阿士東維拉可以逃離降班厄運，諾域治、錫菲聯會聯同般尼降落英冠。



超級電腦預測排名：

1.曼城

2.利物浦

3.熱刺

4.車路士

5.曼聯

6.阿仙奴

7.狼隊

8.紐卡素

9.愛華頓

10.李斯特城

11.韋斯咸

12.屈福特

13.修咸頓

14.水晶宮

15.般尼茅夫

16.阿士東維拉

17.白禮頓

18.般尼

19.諾域治

20.錫菲聯

