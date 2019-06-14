兒時夢成真　夏薩特許諾：要幫皇馬奪冠

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比利時王牌夏薩特周五(14日)凌晨出席巴拿貝球場舉行嘅皇家馬德里球迷見面拿，現場超過5萬球迷歡迎「夏世三」，大家都知加盟皇馬係夏薩特兒時夢想，這位28歲中場當住咁多球迷面前再講多次：「我希望為皇馬贏冠軍，效力皇馬是我兒時夢想，現在我實現了，我迫不及待為皇馬上陣。」



夏薩特其後出席記者會，暢談加盟皇馬感受：「小時候我和弟弟在公園踢足球，當時我倆最喜歡球隊就係皇馬，後來我到法甲落班，然後到英超加盟車路士，發展足球事業，一切未算太遲，我現在28歲，足球員最好時間來到皇馬。」



效力車路士7年，夏薩特贏得唔少榮譽同錦標，來到皇馬接受新挑戰，他表示：「無論我以前成績如何，一切已成過去，來到皇馬要由零開始，這裏有最佳球員，最佳教練施丹，施丹是我偶像，佢係我加盟皇馬嘅其中一個原因。」



好多人覺得，夏薩特加盟皇馬，對佢爭取世界足球先生獎項增添勝算，夏薩特指出：「我會努力嘗試去爭取，但在爭取世界足球先生榮譽之前，先要協助皇馬成為世界上最佳球隊。」



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