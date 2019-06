美洲盃開波喇喂！揭幕戰巴西吹「玻利」

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

今日輪到拿仁做盤神,研究一場美洲國家盃分組賽,主辦國巴西主場對玻利維亞。



巴西之前4次主辦美洲國家盃都奪標,但今次有尼馬賽前受傷,失去這名靈魂球員,加上菲臘比古天奴於巴塞愈踢愈沉,森巴兵團攻力起碼減半。



玻利維亞一向守強攻弱,最近1次對巴西就打成0:0,加上巴西近6次,美洲國家盃首場有5次開2球或以下,今場捧2.5球入球細。



名家:麥馬拿仁



直播表



周五6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 北海道札幌岡薩多

有線662、602台



周五8:40pm 甲一籃球 南華 Vs 永倫

on.cc 東網



周五9:00pm 女世盃 日本女足 Vs 蘇格蘭女足

有線604、603台



周六2:30am 世青盃 意大利U20 Vs 厄瓜多爾U20

有線661、601台



周六8:30am 美洲盃 巴西 Vs 玻利維亞

Now 650



