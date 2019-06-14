【有片】C朗隊友帶裸女入酒店　真相笑爆嘴

祖雲達斯19歲新星摩斯堅恩現時同意大利U21備戰緊U21歐洲國家盃，估唔到佢竟然帶1位「半裸女」進入球隊下榻嘅酒店房，仲大膽到拍片放上社交網。



從片中見到摩斯堅恩手舞足蹈自拍，亮點係佢身後張床上，竟然有1位只着內褲嘅「半裸女」。球迷都議論紛紛，質疑點解摩斯堅恩可以帶女友去集訓，仲要同房玉帛相見。



不過睇真啲，原來呢位「半裸女」係另1位意大利U21國腳尼高路辛尼奧路至真，由於影片質素比較差，加上呢位羅馬中場男生女相，生得青靚白淨，驟眼一睇真係會以為佢係女人。



其實摩斯堅恩同尼高路辛尼奧路係同房隊友，兩個大男人喺房內只着內褲，冇乜所謂，但估唔到會引起咁大誤會，難怪兩人之後要拍片澄清。



意大利U21將於周一(17日)凌晨首場分組賽，以主辦國身份出戰西班牙U21，到時大家可以睇清楚摩斯堅恩同尼高路辛尼奧路係咪「天生一對」。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。