【總決賽】NBA奇迹！速龍首奪總冠軍

周五(14日)早上NBA季後賽第6場，速龍作客以114比110擊敗勇士，以總場數4:2勝出，歷史性首次奪得總冠軍。



第1次打入總決賽嘅速龍今場幾位力主表現出色，施亞卡姆、路維同樣射入26，而李安納、雲菲特同樣有22分進帳，伊巴卡亦貢獻15分。



速龍陣中嘅華裔球員林書豪，雖然今場冇上陣，但都係冠軍成員，估唔到佢加盟唔夠半季，就可以登上王者寶座，真係有運。



至於原本力爭三連冠嘅勇士，喺今屆總決賽受傷兵問題困擾，繼杜蘭特重創長抖半至一年之後，奇利湯臣亦喺今場第3節傷出，但佢仍然堅持重返球場，仲射入2個罰球，再入更衣室治理，但第4節已經打唔到，即使佢取得全場最高嘅30分，都無補於事。



另一位勇士球星史堤芬居里射入21分及7次助攻，積蒙格連更加取得「三雙」11分、19個籃板球、13次助攻，但都未能為球隊挽回敗局。



立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: http://www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU」

