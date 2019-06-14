18歲巴西新星被五花大綁送去皇馬

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皇馬除咗簽入夏薩特、盧卡祖域、費蘭特文迪等球星之外，仲會有1位巴西新星加盟，就係巴甲球隊山度士前鋒洛迪高高斯。



呢位18歲小將日前正式告別山度士，隊友們更為洛迪高高斯舉行一次「特別歡送儀式」，就係用繩同布將佢綁喺龍門柱，仲要兜頭淋啤酒，場面似足欺凌，認真大整蠱，但同時亦表達唔捨佢走。



洛迪高高斯喺記者會上不禁落淚話：「我唔想講太多，心情好複雜，只想同所有山度士球迷講，我會好掛住你哋，永遠在我心中。」



洛迪高高斯係山度士青訓產品，而且着師兄尼馬當年11號球衣，被譽為「新尼馬」。皇馬早於上年6月已經用4500萬歐元收購佢，但要等到佢今年18歲先至可以正式加盟。



洛迪高高斯上季巴甲上陣35場入8球，今季上陣4場亦有1球進帳，佢之前代表過巴西U17及U20，晉身大國腳只係時間問題。



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