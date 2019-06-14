【總決賽】史上第3人！李安納勁過高比

速龍首次奪得NBA總冠軍，陣中主力李安納亦當選為總決賽最有價值球員(FMVP)，亦係呢位28歲球員第2次獲此殊榮。



李安納之前效力馬刺期間，都攞過FMVP，加埋今次，令佢成為NBA史上第3位分別為兩支唔同球隊，獲得FMVP嘅球員。另外2位係渣巴同勒邦占士，但強如米高佐敦、高比拜仁都做唔到。



今季總決賽6場比賽之中，李安納平均每場取得28.5分、9.8個籃板球、4.2次助攻。佢喺今次11張選票之中，獲得10票，當選絕對實至名歸。



另外，今季季後賽4輪比賽，李安納總共取得732分，亦係史上第3高，僅次於米高佐敦於1991/92年球季嘅759分，勒邦占士於2017/18年球季嘅748分。



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