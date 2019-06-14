有乜咁把炮？阿仙奴熱刺鬥快簽佢

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英超「倫敦雙雄」阿仙奴同熱刺由球場鬥到轉會市場，雙方都睇中羅馬中場羅倫素柏歷堅尼，爭住簽佢。



由於呢位23歲意大利國腳合約買斷費只係3000萬歐元，換言之只要有球會率先出到呢個價錢，就可以簽到佢。



羅倫素柏歷堅尼出身於羅馬青年軍，2015至17年效力薩斯索羅期間，打出名堂，並回巢羅馬。呢位中場技術甚為全面，特別係後上射門「放冷箭」非常煞食，兩年前已經晉身大國腳，早前亦傳出曼聯想簽佢。



意大利今年主辦U21歐國盃，領隊迪比亞治奧更特別徵召羅倫素柏歷堅尼助陣，希望以最陣容爭標。



阿仙奴中場艾朗藍斯已經轉投祖雲達斯，熱刺中場基斯甸艾歷臣亦可能離隊，兩隊都認為羅倫素柏歷堅尼係填補中場力量嘅人選。



至於羅倫素柏歷堅尼係咪咁把炮，大家可以留意下周一(17日)凌晨U21歐國盃分組賽，意大利U21對西班牙U21，睇下佢有冇料到。



睇波前可以先睇下羅倫素柏歷堅尼嘅「球王片」https://bit.ly/2F912Ff



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