顛覆西甲！日本美斯加盟皇馬

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「美斯」唔肯留喺巴塞，決定加盟皇馬！講緊嘅係「日本美斯」久保建英，呢個剛滿18歲嘅日本新紮國腳，星期五(14日)確認會由FC東京轉投「銀河艦隊」！



《日刊體育》報道，目前正隨日本國家隊征戰美洲國家盃嘅久保建英，經已決定加盟皇家馬德里，簽約5年。比較吊詭嘅係，早前一日仲有消息傳出，「地上最強」巴塞隆拿正努力游說呢個出身自拉馬西亞嘅中場回巢，點知24小時都未夠，已經有消息確認佢會過檔皇馬。



其實根據現時所知，皇馬同巴塞對久保建英開出嘅某啲要求都好接近，例如佢返去西班牙嘅初期，會落去西丙先踢B隊，重新適應咗歐洲比賽氛圍，至提升上一隊。既然條件差唔多，久保建英點解選擇投效巴塞死敵呢？原來唔只因為一個錢字！



據知，巴塞可能似熟賣熟，只係開出25萬歐元(約220.8萬港元)年薪，仲要求佢踢兩年西丙先。皇馬睇嚟對久保建英有信心得多，年薪係200萬歐元(約1,766.4萬港元)，而且只需要喺西丙1年，條件差別咁大，傻嘅都識點揀。



日本傳媒對呢單新聞自然好雀躍，事關皇馬青訓隊入面，仲有一個15歲日本天才中場中井卓大，新聞媒體都期待過多幾年，呢對日本雙子星會一齊身披皇馬白色球衣，喺西甲並肩作戰，實現連《足球小將》漫畫都冇出現過嘅場面。



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