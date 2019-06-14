新海報冇影！盧卡古傾掂數過硬意甲

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



尋日已經公開放聲氣暗示新季會轉戰意甲過檔國際米蘭嘅曼聯前鋒盧卡古，今日有來自意大利消息，指呢位比利時射手終於同「藍黑兵團」達成合約協議，雙方會簽約到2024年，年薪係750萬歐元，依家只等國米同曼聯傾掂轉會費，交易就會落實，「紅魔鬼」方面要求唔少於7,000萬歐元。



比利時「新魔獸」喺2017年夏天加盟曼聯，當年佢身價係7,500萬鎊，結果效力2季間，佢共為曼聯上陣96場射入42球，只係今季尾佢逐漸失落正選，唔受領隊蘇斯克查重用，所以先會想走。《米蘭體育報》著名記者舒希拿就喺社交網爆料，指出「藍黑兵團」已經同盧卡古傾掂數，仲將合約細節曝光，真係信不信由你？



事實上，「紅魔鬼」尋日就有張新季賽程宣傳海報擺上網，只係令人意外竟然完全冇盧卡古蹤影，擺到明就係新季冇預佢，睇怕盧卡古下季去國米都已成定局啦！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。