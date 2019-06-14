盤點美洲盃身價榜　超激戰事NowTV全程播

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2019美洲國家盃聽朝喺巴西開打，Now TV同Now E將會直播全部26場球賽，身為球迷嘅你一定唔可以錯過。講起今屆賽事，雖然巴西首席球星尼馬因傷退賽，不過原來計身價，依家隊巴西仲係今屆12支參賽球隊之冠，比較起擁有球王美斯嘅阿根廷仲高。至於個人身價去計，值1.6億歐元嘅美斯，竟然較8支參賽球隊身價總和，認真誇張！



今屆美洲國家盃由香港Now TV直播，其中Now TV及Now E會為客戶提供美洲國家盃2019通行證優惠，只需港幣300元就可以睇晒全部26場直播賽事，Now仲會提供自選服務畀客戶喺賽後重溫精彩時刻。另外，客戶亦可喺賽事期間任何一日，喺Now E選購「2019美洲國家盃賽事一日通行證」，售價只係港幣58蚊。



講番今屆美洲盃，根據由西班牙《馬卡報》公布嘅美洲盃球員身價榜，美斯以1.6億歐元排頭位，緊隨其後分別係巴西中場菲臘比古天奴同美斯嘅隊友保羅戴巴拿，二人身價同為1億歐元。上述3人正正係今屆賽事身價僅有達到1億歐元或以上嘅球員。



至於以球隊去計，缺少咗尼馬嘅巴西，依然能以9.565億歐元排榜首，而擁有美斯嘅阿根廷，則以6.677億歐元排次席，但已經落後巴西達2.89億歐元。至於喺今屆參賽12支球隊中，玻利維亞大軍身價最低，全隊夾埋僅得830萬歐元，就連只係獲邀參賽嘅卡塔爾，全隊總和都較玻利維亞多一倍以上。



不過值得一提，單係一個美斯嘅1.6億歐元身價，原來已經較玻利維亞、委內瑞拉、智利、秘魯、巴拉圭、卡塔爾、厄瓜多爾同日本總和更高，你就知美斯有幾勁啦！





球隊身價榜(歐元)

1/巴西 9.565億

2/阿根廷 6.677億

3/烏拉圭 4.675億

4/哥倫比亞 3.231億

5/智利 1.364億

6/巴拉圭 7,650萬

7/委內瑞拉 5,710萬

8/日本 5,220萬

9/秘魯 4,600萬

10/厄瓜多爾 4,520萬

11/卡塔爾 1,710萬

12/玻利維亞 830萬



球員身價榜(歐元)

1/美斯(阿根廷) 1.6億

2/菲眼比古天奴(巴西) 1億

2/保羅戴巴拿(阿根廷) 1億

4/羅拔圖法明奴(巴西) 8,000萬

5/阿古路(阿根廷) 7,500萬

6/加比爾捷西斯(巴西) 7,000萬

6/卡斯米路(巴西) 7,000萬

8/荷西基文尼斯(烏拉圭) 7,000萬

9/艾利臣比加(巴西) 6,500萬

10/占士洛迪古斯(哥倫比亞) 6,500萬



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