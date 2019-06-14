青春班對決　安保漢友搞掂南青

南青與安保漢友周五甲一聯賽上演青春班對決，後者最終憑馬嘉聰及趙鍵鋒得分20＋，以75比70取得3連勝。



漢友開段憑趙鍵鋒兩球三分球，打出一段10比4亮麗攻勢。兩隊之後大打快攻，南青憑何倚楊獨得9分順利反超前，南青以23比20領先第一節。南青第2節把握漢友命中率低下，憑何倚楊搏得「and 1」後又命中三分球，一段9比0攻勢成功拉開比數至半場領先41比31。何倚楊兩節共得16分。



換邊後，兩隊陷入拉鋸戰，漢友多次在罰球線上得分，加上馬嘉聰的三分球，追成40比47。兩隊加快比賽節奏，可惜失誤隨之而增加，多次未能將快攻轉換成入球，第3節南青仍以51比46稍為領先。第4節漢友重整旗鼓，加強防守壓迫下，馬嘉聰爆發搶得9分，再由趙鍵鋒外圍放冷箭，一段15比0攻勢令南青苦無喘息機會。落後8分的南青雖然一度由楊嘉駿追成61平手，可惜他其後5犯離場，令內線攻擊力下降。最後30秒，楊子豐連入2球三分球一度為南青追成3分差，惜無阻對手以75比70延長連勝紀錄至3連勝。



漢友於第3節結束仍然落後7分，馬嘉聰認為球隊須要從中汲取比賽經驗，「我們的經驗比較淺，打逆風波會很急進，結果愈打愈亂。」取得全場最高26分的馬嘉聰下半場命中多個關鍵球，他表示隊友間的信任是球隊致勝關鍵，「球隊的實力頗為平均，當有人發揮較好時，大家都會信任他，為他製造起手機會。」





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