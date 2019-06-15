出多巴塞一倍人工　迪歷特過硬呢度

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今季喺荷甲班霸阿積士打出名堂嘅中堅新星馬菲斯迪歷特，有關佢轉會他投嘅新聞都已經狂吹數月，之前西班牙傳媒講到似層層，話巴塞已經同阿積士傾掂7,500萬歐元轉會費，但點知一直落實唔到交易。根據西班牙《每日體育報》今日爆料，原來都係因為錢作怪，巴塞喺迪歷特嘅人工上出手孤寒，氹唔掂呢位荷蘭國腳，而最新消息指，法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)將會出到1,200萬歐元年薪撬佢，足足係巴塞開價一倍，睇嚟迪歷特應該好快有決定啦！



根據西班牙《零點電台》所講，迪歷特喺競技層面上，最關心係出場時間，由於巴塞仲有碧基呢位老大哥壓陣，迪歷特未必係必然正選，反而去PSG就會有足夠上陣時間。此外，最緊要梗係轉會後人工，據知，依家有3間球會開咗合約畀佢，巴塞係600萬歐元年薪，祖雲達斯係1,000萬歐元，PSG則係1,200萬歐元，至於之前都同迪歷特扯上過關係嘅曼聯就未有出手。幾份合約拍埋一睇，巴塞就明顯輸蝕，兼且唔肯提升價錢，咁睇落去，迪歷特過PSG都成數幾高。



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