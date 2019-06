美斯破大賽宿命第一擊　冇得唔睇啦！

港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



阿根廷球王美斯,世界上應該冇人唔覺得佢好波,但唔少人都覺得,呢位球王冇咗巴塞嘅一班隊友就唔識攞冠軍!每次為國家隊上陣,無論美斯幾努力都好,就梗係同冠軍無緣,最經典當然係2014世界盃決賽,美斯攞唔到錦標,相信佢會記希古恩一世。



美洲國家盃開打喇,阿根廷聽朝早會於分組賽首次出擊,對手係同組最強嘅哥倫比亞。阿根廷除咗有美斯壓陣外,仲有阿古路、保羅戴巴拿同拿達路馬天尼斯幫手,但可唔可以打響頭炮,就要問過占士洛迪古斯同法卡奧喇。阿根廷對上2屆都入到決賽,但最後都係射輸12碼畀智利飲恨,美斯要破大賽宿命,今場攞唔攞到3分都好關鍵。



直播表

周六8:30am 美洲盃 巴西 Vs 玻利維亞 Now 650

周六6:00pm 日職 FC東京 Vs 神戶勝利船 有線662、602台

周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 名古屋鯨魚 有線604、603台

周六9:00pm 女世盃 荷蘭女足 Vs 喀麥隆女足 有線604、603台

周日凌晨零時 世青盃 烏克蘭U20 Vs 南韓U20 有線661、601台;香港開電視77台

周日3:00am 美洲盃 委內瑞拉 Vs 秘魯 Now 650

周日6:00am 美洲盃 阿根廷 Vs 哥倫比亞 Now 650