貴過VVD！曼聯壓曼城購三獅第一中堅

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曼聯上季動亂不安，辭退摩連奴後引入蘇斯克查，蘇帥戰績就如過山車一樣，曾經打出超水準瘋狂搶分，但到最後階段不單被巴塞隆拿擯出歐聯，於英超最後2仗鬥降班隊竟只能攞得1分，僅能以第6名過終點。蘇帥今夏誓為曼聯換血，繼購入「新傑斯」丹尼爾占士後，亦勢以天價購入英格蘭國腳中堅哈利馬古尼，隨時讓呢位李斯特城主力，取代華基爾雲迪積克成全球最高身價後衞！



「曼市雙雄」曼聯同曼城，今夏都欲購入後防球員，前者自摩連奴時代起，都未有夠卡士嘅鐵衞領導後防，後者上季尾則有隊長高柏尼離隊，另外亦盛傳奧達文迪都會轉會他投，《鏡報》就報道兩支曼市勁旅，都睇中26歲嘅哈利馬古尼。



呢名俄羅斯世界盃殿軍主力成員，上季已有風傳出曼聯對佢有興趣，今季遇着同市死敵搶人，《鏡報》指哈利馬古尼屬意轉投曼城，不過藍月亮認為佢只值5000萬鎊，同李斯特城標價嘅8000萬鎊相去甚遠，狐狸絕對唔會低價放走呢名重心球員。曼城無意提高報價下益咗曼聯，曼聯求財若渴，極可能以超過7500萬鎊求購良才。



曼聯方面好有信心，當李斯特城接受報價後，就可說服哈利馬古尼答應加盟。加利尼維利早前認為，好多人覺得全英用波最佳後衞係史東斯，但佢認為哈利馬古尼同佢不相伯仲，而佢亦擁有成為頂級中堅嘅一切條件。若曼聯成功購得心頭好，呢名擁有20頂喼帽、身高1米94嘅中堅，好大機會壓倒VVD（身價7500萬鎊）成全球最高身價後衞，並成為紅魔未來數年嘅後防大佬。