亞運金牌變魔鬼教頭　學生：多得海Sir鞭策

獲香港賽馬會慈善信託基金資助、為期三年的賽馬會「奧翔」計劃的重要一環，是安排退役運動員到學校擔任教練及提供專項運動訓練。



2014年亞運賽艇冠軍駱坤海今年獲派於台山商會中學擔任賽艇隊教練，他表示參加計劃後，令自己更有決心踏上教練之路，並有意繼續進修，培育更多新一代運動員。「可以的話也想在校內挑選一些具潛質的學生加入港隊，但我的最大目標其實不是要他們得獎，而是希望感染同學多做運動。」他笑說，賽艇隊成立幾個月以來，同學們愈來愈認真練習。「很開心見到隊員的成長，有些同學已經想要挑戰我了！」



校內體育老師謝慧玲大讚計劃為學校帶來很多正面影響，連沒有運動習慣的同學都來參加，希望強身健體，「計劃為學校帶來很多活力，可以請到金牌運動員來校擔任教練，真的很難得。」台山商會中學賽艇隊成立不夠一年已在學界賽獲得不錯成績，中二的鄧凱誠及中四的夏家堯分別在今年的新界地域中學校際室內賽艇比賽男子丙組1000米項目得亞軍，以及男子甲組4x500米接力項目得第8名。



兩位隊員同時是籃球隊成員，不約而同地表示，賽艇不但令他們的體能和身體協調都得到改善，更重要的是學會堅持。他們又說，多得「魔鬼教練」海Sir在旁鞭策，令他們下定決心來年要在學界賽突破自己。「下年我要拿冠軍！」鄧凱誠說。





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