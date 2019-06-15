【特稿】轉會禁令點樣拆？林柏特有計！

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林柏特執教車路士已經事在必行，呢位只有1年主帥經驗嘅車仔名將，即使第1季教打比郡贏盡掌聲，但佢可唔可以駕馭車路士仍然受到唔少質疑，尤其車路士今個夏天開始為「禁買令」服刑，林柏特連執隊波嘅機會都冇，更加係一大考驗。



車路士雖然唔可以買人，但係佢哋本身已經養落一大批外借球員，「禁買令」唔會妨礙佢哋回收借將，意味法國中場泰莫爾巴卡約高、比利時前鋒巴舒亞伊、法國守將葛特蘇馬等球星隨時可以歸隊。不過，呢班明星外借兵係咪回歸仍有待商榷，因為林柏特對另一班外借兵團更有興趣。



上季英冠狂入25球、效力阿士東維拉嘅英格蘭前鋒譚美阿巴謙、上季跟林柏特踢打比郡嘅中場美臣蒙特同中堅湯姆利，都係林柏特決意提攜嘅英格蘭青訓，唔好忘記林柏特副手摩利士曾經教過車路士青年軍5年，培育新人肯定會係車路士下季一大方向，「禁買令」正好畀林柏特展開呢條未來之路。



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