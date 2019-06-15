【賽後解碼】古天奴有能力做巴西大佬！

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美洲國家盃揭幕戰周六(15號)上演，東道主巴西以3比0大破玻利維亞，順利打開勝利之門。巴西喺王牌球星尼馬缺陣之下，中場菲臘比古天奴擔起孭飛重任，佢亦不負所託射入2球成為贏波英雄，而且更係連續第3屆國際大賽為巴西射入第1球，可以話係森巴福將。



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受到官司困擾嘅尼馬賽前重傷退隊，巴西今場派大衞拿尼斯上陣，同李察利臣及羅拔圖法明奴組成三叉戟，不過上半場面對玻利維亞死守就老鼠拉龜悶成0比0，主場球迷更一度「柴台」。下半場古天奴發威，50分鐘球證透過VAR判玻利維亞禁區內手球犯規，古天奴操刀先開紀錄，呢位巴塞隆拿中場3分鐘後再接應法明奴傳中建功，巴西完場前再由後備入替嘅艾華頓埋齋，最終大勝3比0。



27歲嘅古天奴係巴西福將，巴西對上3次出戰國際大賽，第1球都係由古天奴取得，包括2016年美洲國家盃(對海地)、2018年世界盃(對瑞士)以及今屆揭幕戰(對玻利維亞)。



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