【特稿】白色強人！巴西唔信邪着詛咒波衫

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巴西周六(15號)喺美洲國家盃旗開得勝，呢場波其中一個話題，係巴西竟然唔係着佢哋招牌黃色戰衣，而係一度被「封印」超過60年嘅邪門白色波衫！



「黃金」巴西係多數球迷心目中嘅印象，但其實喺1954年世界盃前，巴西都係着白色波衫，不過1950年世界盃決賽輸畀烏拉圭、1953年南美國家盃決賽不敵巴拉圭後，佢哋開始覺得白色「唔老利」，結果就開始由「白轉黃」。唔到你唔信，巴西5次拎世界盃冠軍都係轉用黃衫之後嘅事，佢哋對上一次喺國際大賽着白衫已經係1957年，今場係佢哋62年來首次喺國際賽「解封」白衫。



巴西呢個決定，其實係向1919年首奪南美國家盃嘅巴西隊致敬，今年適逢100周年，當然夠晒意義，而且巴西近年喺國際賽都係醜多過威，或者轉一轉顏色，睇下可唔可以轉運都好呀！



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