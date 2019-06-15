【尼馬涉姦】女事主前夫爆料　尼馬用陰騭招

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涉及強姦疑案嘅巴西球星尼馬，喺香港時間星期五(14日)上庭作供5個鐘，佢離庭嗰陣話自己非常「平靜」，單案「遲早都會真相大白」，似乎好有信心打贏官司。



不過據女事主Najila前夫Estivens Alves爆料，尼馬嗰邊揾人將Najila個仔個名曝光，令到呢個6歲小朋友大受困擾，依家要見心理醫生。Estivens話：「佢哋將阿仔曝光，係尼馬做嘅，搞到囝囝唔敢返學，因為呢件事，佢成個人癲晒。」



將Najila甚至佢嘅家人逼到發癲，似乎係尼馬團隊嘅策略，呢名模特兒嘅第4名辯護律師Cosme Araújo都話對方「有心向全世界傳遞一個訊息，Najila係個暴徒或者癲雞」。不過，搞埋一個6歲細路，手段真係好邋遢。



尼馬呢單強姦案可能打得甩，不過佢被控網絡犯罪就可能有手尾，因為佢喺Instagram發放嗰段證明自己清白嘅短片，原來「附送」埋Najila祼照，違反咗巴西法律。好笑嘅係，尼馬老竇Santos Silva話兩條罪揀，佢「寧願網絡犯罪好過強姦」喎，唔知係咪以為網絡犯罪輕啲唔使坐監呢？事實係呢條罪嘅刑期可以係1至5年。



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