阿仙奴辣手清洗　奧斯爾有機踢中超！

英國《太陽報》報道，阿仙奴今個夏天清洗名單第1位，就係周薪高達35萬英鎊嘅奧斯爾，不過呢位德國球星嘅人工唔係咁多球隊負擔得起，佢仲可以去邊度享受高薪厚祿？係人都估到──佢個經理人Dr. ErkutSögüt證實，呢位德國中場唔排除去中超搵食嘅可能性。



Dr. ErkutSögüt咁講：「之前有中超球隊聯繫過我，不過當時時機未成熟，未來實會考慮，亦都希望可以同更多中國品牌合作。」上個月中，奧斯爾就喺社交網發文，用中文多謝5萬名中國球迷對佢嘅支持同愛戴，似乎喺度鋪定後路，當時仲有啲大陸球迷跟住起哄，吹佢應該選擇加盟廣州恆大添。



兩年前，英國《每日鏡報》報道過，奧斯爾承認2016年夏天曾有中超球隊開出一份為期5年、總值1億英鎊嘅肥約斟佢，結果「奧燒」只係諗咗3分鐘就拒絕咗。依家環境唔同晒，歐洲冇乜邊間出得起錢嘅球會肯要佢，奧斯爾跪低去中超掘金有乜出奇，但仲有冇水魚肯出成億英鎊就惡講嘞。



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