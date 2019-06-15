3拒中超聘約　梅頓斯仲有咩原因唔搵人仔？

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



繼霧霾、飲食習慣兩個理由之後，拿玻里前鋒梅頓斯再一次頂住中超球隊嘅銀彈攻勢，原來因為佢老婆頂唔順中國。



2017年梅頓斯以「霧霾太嚴重」同「飲食習慣嘅差異」為由，婉拒咗中超嘅肥約，最近又盛傳會東來掘金嘅佢，再次向人民幣Say No。呢位比利時鋒將嘅Katrin Kerkhofs受訪嗰陣承認，係佢講服梅頓斯拒絕中超球隊嘅邀請。Katrin咁講：「係我說服咗佢留喺那不勒斯，佢對我講去中國踢一、兩年，稍作犧牲，我哋嘅孫子都唔使為生活頭痛。但喺中國我唔會開心，我哋需要社交、陽光同美好嘅環景。一年時間係好長嘅，可能摧毀一切。我唔係批評嗰啲接受合約，開始新冒險嘅其他球員，但好彩嘅係我令佢重新考慮。喺阿聯酋我都住唔到落去，我咁講並唔係要嗰啲對梅頓斯感興趣嘅球隊，開出更高嘅人工。」



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。