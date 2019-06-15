愛回家！曉姆斯離拜仁返去呢度爭冠

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根據德國著名《圖片報》報道，效力德甲班霸拜仁慕尼黑嘅中堅曉姆斯，將極有可能喺新季重返佢成名地多蒙特，再次為球隊爭冠。依家兩會已經展開商討，並進展理想，預計呢位前德國國腳將會減薪回巢。



據知，拜仁高層已經通知咗主帥尼高高華呢個消息，而預計轉會費會係1,500萬到2,000萬歐元之間，另有附加條款。報道話，多蒙特因為陣內球員唔夠大賽經驗，喺今季爭冠路上末段乏力畀拜仁反超，所以決心邀請曉姆斯回巢效力。至於呢位31歲球星依家喺拜仁年薪大約係1,200萬歐元，但重投「蜜蜂兵團」之後，難免要接受減薪。



講番曉姆斯，出身自拜仁青訓嘅佢，當年僅曾為拜仁一隊作賽一場，就被外借去多蒙特，但亦因為呢次外借之旅，「蜜蜂兵團」喺嗰季季尾就將佢買斷，可以話令曉姆斯真正成名就係多蒙特。拜仁喺2016年成功買番曉姆斯，之後成績都相當唔錯，不過今季佢表現跌Watt，間中仲失落正選，依家多蒙特搵佢，絕對係理想時機，可以畀佢有機會爭番口氣！



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