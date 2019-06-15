亞洲之光！孫興民身價創紀錄新高

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近日極具代表性嘅著名德國網站《轉會市場》又會部份球員更新咗身價，除咗潛質無限嘅基利安麥巴比及傷多過踢嘅尼馬繼續穩守頭兩位之外，亞洲首席球星孫興民嘅身價再創新高，由上期嘅6,500萬歐元跳升到依家嘅8,000萬歐元，喺世界球壇排名第28位，絕對係亞洲之光呀！



南韓球星孫興民今季表現神勇，喺熱刺隊長哈利卡尼季尾養傷之下，自己一個喺前場衝鋒陷陣，幾乎獨力領軍打入歐聯決賽，最終僅只屈居亞軍，但佢嘅實力已經贏得各界認同。睇番依家個身價排名榜，麥巴比以2億歐元一支獨秀，尼馬仲值1.8億排第2，至於孫興民身價算係第10級，排佢前面有27名球員，但就包括美斯、夏薩特、史達寧、保羅普巴、C朗拿度同法蘭基迪莊等，總之全部係球壇最頂級球星，孫興民呢個28位絕對唔嘢少，仲係亞洲No1添！



球員身價排名榜(歐元)

1/基利安麥巴比 2億

2/尼馬 1.8億

3/美斯、夏薩特、穆罕默德沙拿、哈利卡尼 1.5億

4/史達寧 1.4億

5/基沙文、奇雲迪布尼 1.3億

6/沙迪奧文尼 1.2億

7/查頓辛祖、奧士文尼迪比利、貝拿度施華、尼高路簡迪、利萊辛尼、保羅普巴、奧比歷、基斯甸艾歷臣 1億

8/基斯坦奴朗拿度、夏維斯、迪利阿里、沙奧尼古斯、華基爾雲迪積克、菲臘比古天奴、達史特根 9,000萬

9/法蘭基迪莊、保羅戴巴拿 8,500萬

10/孫興民、洛迪高高斯、阿歷山大阿諾特、拉舒福特、羅拔圖法明奴、艾利臣比加、莫路伊卡迪



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