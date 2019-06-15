畀你估10次　邊個係歐聯最快球員？

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唔准諗，即刻答！如果要你哋講今屆有份踢歐聯嘅跑得最快10個球員，你會講邊個？基利安麥巴比？利萊辛尼？拉舒福特？仲有邊個？統統都錯，原來今屆歐聯跑得最快，竟然係利物浦超級中堅華基爾雲迪積克呀！



VVD喺今屆歐聯4強首回合對巴塞隆拿嗰陣，當比賽去到補時階段，巴塞一次快速反擊形成3打1局面，由美斯喺中路帶波，拿傑迪鍚同蘇亞雷斯一右一左三線狂奔，而呢個時候，助攻唔成嘅VVD就由巴塞禁區頂回防狂追，喺落後拿傑迪鍚至少10米下，一直從後追上。根據資料，當時喪跑嘅VVD時速達到34.5公里，相當驚人，最後仲趕過拿傑迪鍚，逼到美斯要交個波去右路嘅蘇亞雷斯，然後「哨牙蘇」起腳都畀另一位利物浦守將閂走個波出底線。



雖然VVD今次冇直接成功防守掂到個波，但就係全靠佢高速落力回防，先化解到巴塞入波機會，先造就「紅軍」嘅次回合反勝，所以話VVD對利物浦防線真係超重要囉！



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