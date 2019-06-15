U12比賽？網民：佢孖生大佬30歲生日

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近日一場喺西班牙上演嘅U12盃賽比賽片段，成為咗全球網民熱話，話說呢場由維拉利爾U12對西維爾U12嘅比賽入面，西維爾有個球員體形體格完全超出當地一般12歲以下球員，就同個成年人都冇乜分別。只見有張片賽相，呢位「大哥哥」仲要一腳殺落去維拉利爾個矮佢兩個頭嘅小球員足踝，真係睇見都覺得殘忍恐怖呀！



不過，踢波從來冇話高大就贏梗嘅，事關維拉利爾U12先係贏波晉級次圈一方。賽後唔少網民留言，又極之寸爆人士就話：「可能佢個孖生大佬喺地球某個角落慶祝緊30歲生日呢！」呢個留言就得到勁多網民認同。



當然，都有網友幫口大平反，就話其實雖然好多國家青年軍比賽，好多時都有唔少來自非洲球員報細年紀參賽，不過間中都會有啲只係天生高大嘅年輕球員，所以唔可以冇證冇據就屈人。事實上，想當年曼聯前鋒盧卡古踢青少年比賽，都係高過對手一個頭有多，都一樣被質疑過，最後要佢阿媽拎番啲出生證明先可以繼續出賽咋！



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