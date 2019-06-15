記得佢嘛？曼聯現役前鋒入球率仲差過佢

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英超曼聯今季戰績唔掂，僅以第6名過終點，自然成為球迷同唔少媒體批評對象。近日，有傳媒就拎出被喻為「紅魔鬼」史上最差收購之一嘅葡萄牙前鋒碧比，嚟同現役前線四條煙做比較，結果發現依家踢緊華歷簡奴嘅碧比仲高效過「福仔」佢哋幾個，真係堅醜怪囉！



現年28歲嘅碧比，係由曼聯傳奇主帥費格遜喺2010年買入，費Sir事後曾經承認，喺以740萬鎊買入碧比之前，費Sir根本從來未睇過佢嘅比賽片段費爵爺只不過係根據「紅魔鬼」喺葡萄牙嘅球探報告，大讚碧比級數好，仲係逼切要簽入咁話，先至出手買佢。



最終碧比喺曼聯4季，其中3度被外借去包括土超嘅比鍚達斯、葡超嘅里奧艾維同費利拿；而佢最終僅曾為曼聯上陣7場，合共334分鐘，然後分別喺聯賽盃對狼隊及歐聯對貝沙入過兩球，即係平均每167分鐘入一球。



雖然多年來喺「紅魔鬼」唔受重用，不過呢個入球比率，相比起包括安東尼馬迪爾、拉盧卡古、拉舒福特同阿歷斯山齊士今季嘅數據，都係更勝一籌，難怪球迷一直都對家陣條曼聯鋒線不滿，唔知會唔會諗吓買番碧比呢？



平均入球時間比較

碧比 167分鐘

安東尼馬迪爾 177分鐘

盧卡古 178分鐘

拉舒福特 236分鐘

阿歷斯山齊士 542分鐘



註:碧比為曼聯生涯時間，其餘為2018/19賽季統計



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