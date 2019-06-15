阿積士寶藏仲有佢　3,000萬鎊等阿仙奴帶走

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荷甲班霸阿積士今屆歐聯表現神勇打入4強，陣內唔少高質素新星都成為歐洲各大頂級球會追捧收購對象，其中中場法蘭基迪莊一早傾掂暑假加盟巴塞隆拿，後防新星馬菲斯迪歷特則收到包括巴塞隆拿、祖雲達斯同巴黎聖日耳門報價，基本上都肯定會離隊；反而年紀大少少有26歲嘅摩洛哥中場薛耶治，雖然都收到包括意甲羅馬，同唔少德甲及西甲聘約，但據聞冇一份吸引到佢，消息話因為薛耶治目標係轉戰英超，阿仙奴同利物浦都係佢目標球會咁話喎！



其實薛耶治依家先得26歲，開始步入球員生涯最黃金時期，呢位腳法秀麗、能傳擅射嘅中場好波之人，獲得大量球會睇中，絕對唔會令人意外。薛耶治喺2017年接受訪問曾經講過，自己最鍾意係阿仙奴同巴塞隆拿，加盟呢兩間會係佢夢想。依家消息話阿積士只係想收到3,000萬鎊轉會費，睇怕近排同佢扯上過關係嘅英超球會包括兵工廠同紅軍都可以隨時出手喇！



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