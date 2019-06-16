寸王讚佢似怪獸　曼聯最新中堅目標係佢

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



英超褪色勁旅曼聯今個夏天頭號增兵目標，梗係頂級中堅啦！曼聯主帥蘇斯克查一直想執番掂條防線，近排一直傾緊拿玻里嘅高列巴尼同李斯特城嘅哈利馬古尼，可惜係兩間會都唔會肯輕易放人，個價嗌到天咁高；而為咗一旦斟洽失敗，查實「紅魔鬼」同時都仲有Plan B預備好，就係已經向韋斯咸洽購法國中堅伊沙迪奧普。



現年22歲嘅伊沙迪奧普，舊年由法甲圖盧茲以2,200萬鎊加盟韋斯咸，簽約咗到2023年。呢位身高達6呎4嘅高大中堅，今季喺各項賽事為球隊上陣38場，當中包括今季初協助韋斯咸大勝當時由摩連奴帶領嘅「紅魔鬼」。「寸王」當時賽後就講過：「(伊沙迪奧普打咗場)完美嘅比賽，恭喜佢哋球探可以搵到呢個21歲嘅小子迪奧普，一個主宰比賽嘅怪獸。」



連「寸王」都讚，新領隊蘇斯克查睇中佢都當然唔出奇。據知，曼聯初步開價係4,500萬鎊加球員做交換籌碼，不過「鎚仔隊」方面好似唔多接受呢個方案，並計劃還價6,000萬鎊。點都好，至少都平過高列巴尼同哈利馬古尼，而且仲後生得多，真係有得諗喎！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。