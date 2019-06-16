冇嘢呀嘩　林伯摩連奴一齊上車？

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車路士殿堂級中場林柏特，於車迷心目中地位無可代替，如果佢真係回歸車仔頂替沙利主帥席位，相信車迷應該全力支持。沙利即將同祖雲達斯達成協議，會重返意甲執教老婦人，目前打比郡領隊林柏特，就係接任人大熱人選。



林柏特上季剛開始領隊生涯，帶領「綿羊」殺入英冠附加賽決賽，亦曾於英聯盃淘汰曼聯出局，絕對有潛質成為出色領隊，連里奧費迪南都話，林伯有機會成為車路士嘅哥迪奧拿。



但佢經驗尚淺，能唔能夠即刻勝任車仔主帥呢？前車仔前鋒卡斯卡連奴表示，林柏特應考慮叫埋摩連奴一齊上車：「林柏特係有潛質，但佢需要一個於車仔德高望重、熟悉球隊文化嘅人輔助，以便同高層有良好溝通，摩連奴係個適當人選。不過佢會唔會咁做，當然唔會啦，我只係搵佢做例子而已。但林柏特的確係需要一個好助手，先可以成功過渡做車仔領隊。」



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