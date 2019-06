「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:https://bit.ly/2wOTjaV



世青盃完結,呢期梗要睇美洲國家盃啦。除咗巴西、阿根廷外,烏拉圭都勁有睇頭,星期一清晨佢哋就會於分組賽首次出擊,對手係厄瓜多爾。烏拉圭2大射手蘇亞雷斯及卡雲尼都有入選,後防一樣有高甸壓陣,再配合阿仙奴球星盧卡斯托拉拿於中場掃蕩,平均實力相當唔錯。



呢班波嘅焦點當然係蘇亞雷斯啦,呢名巴塞鋒將於季尾受傷要做手術,近期已傷愈可以上陣,上仗熱身賽對巴拿馬更轟入遠程罰球,狀態似乎恢復得唔錯,唔知上季傷多過踢嘅曼聯右閘路爾斯華倫西亞,頂唔頂得住哨牙蘇呢?



直播表

周一1:00am 西乙 阿爾巴塞特 Vs 馬略卡 Now 632

周一3:00am 美洲盃 巴拉圭 Vs 卡塔爾 Now 650

周一6:00am 美洲盃 烏拉圭 Vs 厄瓜多爾 Now 650



