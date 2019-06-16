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世青盃完滿閉幕，烏克蘭U20、南韓U20兩支從未打入決賽嘅球隊硬撼，烏克蘭雖然一開波就先失1球，但隨後「小太極虎」2次唔好彩「助攻」對手領先變落後。臨完場前，18歲嘅薛達舒夫利於後場開始帶波疾走70碼、請南韓守衞全部食塵，跟手起左腳勁射遠柱入網，烏克蘭就憑呢個金球贏3:1奠定勝局，史上首次勇奪世青盃。



烏克蘭同南韓，於4強分別淘汰意大利同厄瓜多爾晉身決賽，南韓雖然賽前被睇低一線，但一開波就博得12碼，由效力華倫西亞嘅天才翼鋒李康仁操刀搞掂先開紀錄。之後烏克蘭瘋狂反撲，一次於禁區頂組織攻勢，南韓球員誤將皮球撞返入禁區，蘇柏派夏門前射入扳平。換邊後南韓守衞一次解圍踢落對手隻腳度彈前，蘇柏派夏半單刀射遠柱入網，烏克蘭反先2:1。



去到89分鐘，薛達舒夫利於自己後場截得皮球，之後撻行Turbo於兩名敵衞中間穿過，跟手再完美爆過多一名南韓守衞起左腳狂抽入網，薛達舒夫利呢個金球足足跑咗70碼先建功，難怪佢慶祝嘅時候抽晒筋，隊友要一路幫佢拉筋一路慶祝啦！烏克蘭得到冠軍，李康仁就奪得賽事金球獎。



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