9千萬鎊巴西神鋒：我啱曼聯風格！

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巴西剛於美洲國家盃揭幕戰，以3:0殺敗玻利維亞，為「森巴兵團」於完場前射入金球埋齋嘅艾華頓索拉斯，開到口話自己啱晒曼聯風格搲撈！呢名23歲天才鋒將表示，自己鍾意於左路切入中路然後起腳埋門，踢法極具侵略性，好啱踢歐洲勁旅，佢仲點名提到曼聯，似乎好想紅魔鬼領隊蘇斯克查出重金收購自己！



今仗巴西由菲臘比古天奴梅開二度，不過艾華頓索拉斯亦係焦點球員之一，呢名19號仔後備入替，84分鐘於左路邊線攞到個波，扭過1個敵衞去到禁區邊，面對3個後衞圍住依然起右腳狂抽遠柱入網，可謂精彩絕倫。



艾華頓索拉斯賽後表示：「我擅於左路搵食，跟手扭入中路起腳，呢個係我絕招。歐洲好多勁旅都有呢種風格，所以我應該啱踢曼聯同其他勁旅。」據《太陽報》報道，曼市雙雄都對艾華頓索拉斯有興趣，佢於合約入面有8000萬歐元解約金條款，但英媒指若甘美奧收到約4500萬鎊就會放人，唔知蘇斯克查會唔會做嘢呢？



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