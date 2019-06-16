美斯想首贏大賽？阿根廷美洲盃首仗即輸

美斯想攞第一次大賽冠軍？分組賽第一場就輸波喇！美洲國家盃B組賽事，阿根廷出戰哥倫比亞，藍白兵團有美斯、阿古路、迪馬利亞等球星正選出場，但班波同俄羅斯世界盃時發揮一樣咁差，連美斯亦於門前浪費入波大好機會。哥倫比亞終憑下半場兩番妙射破網，擊敗阿根廷2:0。



美斯貴為當世球王，但出道以來從來未攞過大賽冠軍，對上2屆美洲國家盃雖然都入到決賽，不過都不敵智利僅得亞軍。今年已經32歲嘅美斯，賽前已經認矮仔話阿根廷唔係奪標熱門，原來佢真係好了解隊波，首場分組賽已經落筆打三更。



阿根廷成個上半場最佳入波機會，係美斯於後場大腳妙傳上前，但哥倫比亞門將奧斯賓拿出迎快阿古路一步解圍。阿根廷後防一向唔穩陣，門將阿曼尼仲高章玩嘢，門前交畀奧達文迪被偷甩皮球，好彩隊友喺占士洛迪古斯起腳前篤出底線。



下半場阿根廷開出角球，奧達文迪近門一頂被救出，美斯於6碼點補頂竟然連龍都唔中。你唔入就我入，羅渣馬天尼斯於左路扣入中路起右腳射入網仔打開紀錄。阿根廷落後之後沒精打采，美斯孤立無援冇料到，哥倫比亞憑杜雲沙柏達門前入多粒，以2:0贏波，12年來首次擊敗阿根廷。



阿根廷輸波全失3分，未來2仗對手只係巴拉圭同卡塔爾，會一而再、再而三令球迷失望？定係可於谷底反彈？睇今仗表現，阿根廷要回勇的確困難重重。



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