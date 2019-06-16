【阿King】美斯係好波　但C朗先至係球王

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美斯上年世界盃後，一度「無限期」退出阿根廷國家隊，早前都係選擇回歸，再次為國披甲出戰美洲國家盃，但結果一樣，阿根廷首場分組賽就0:2不敵哥倫比亞。



其實美斯踢國家隊，表現遠不及巴塞，已唔係今時今日嘅事，但由於佢個人技術屬於世界第一，因而往往受吹捧，認為佢係世界球王。



不過，事實再一次證明，美斯嘅「球王名銜」只限於巴塞體系，去到國家隊，換一批隊友，威力立即大減。即使為巴塞奪冠無數，但喺大國腳級別錦標數目仍然係零。



反觀，美斯嘅宿敵C朗早前又為葡萄牙捧盃，獲得歐國聯冠軍，加上2016年歐國盃，已經為國家隊帶來2個冠軍，亦係葡萄牙史上僅有嘅2個冠軍，即使昔日名宿尤西比奧、費高都做唔到。



而且C朗效力曼聯、皇馬、祖雲達斯都奪得聯賽冠軍，歐洲四大聯賽已經征服其中三個。



C朗經起「紅爐火」考驗，去到邊都掂，佢嘅領袖魅力更加係球壇歷史上罕見，比賽時總可以鼓勵振奮隊友士氣，甚至2016年歐國盃決賽傷出後，都可以企場邊充當「領隊」，呢樣係美斯永遠做唔到嘅事。兩人持續10年球王之爭，其實勝負已分。



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