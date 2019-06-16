加時採即時「死亡」　港女奪金：唔可以輸

積極為2020東京奧運搶分的柔道隊，在泰國國際柔道錦標賽傳來喜訊，23歲女將徐淑琪勇奪52公斤以下級別金牌，另一名將女將張穎嵐亦獲得女子70公斤以下級別銀牌；港隊今次以1金1銀3銅結束比賽，為今年一連串的大賽注下強心針。



今次賽事共有17個國家地區159名運動員參加，競逐18項錦標，香港派出13名選手爭逐其中9個項目，已加入港隊9年的徐淑琪表現出色，過關斬將直闖決賽，遇上主場之利的泰國女將，在冠軍戰二人鬥得激烈，4分鐘的限時未能分勝負，要「加時」決勝，最後徐淑琪把握了一次機會擊敗對手，奪得生涯中首面國際賽金牌。



2017年曾奪香港公開賽季軍的徐淑琪稱：「今次比賽真是考驗體能，決賽中曾多次進攻，但都是差少少，不過自己不停告訴自己『唔可以輸』，很開心最後都贏了。」她下月會再隨港隊到匈牙利大獎賽及哈薩克公開賽，全力為東京奧運搶分，她坦言這面金牌為自己帶來不少信心。



根據目前排名，港隊大師姐梁寶心憑洲際資格暫已入圍奧運，只要往後的排名賽不被其他亞洲運動員超越，應該可以出席東京2020。至於其他港將亦要在各不同的大獎賽及公開賽爭取，而香港11月尾將舉行亞洲公開賽香港站，也被列為奧運爭分賽之一。



此外，張穎嵐在女子70公斤以下級別獲得銀牌，鄧雪瑤則取得女子45公斤以下級别銅牌，劉樂添、黎耀朗於男子60公斤以下級別力戰而得銅牌。





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