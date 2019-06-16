李慧詩復出奪金　為港人加油

雙料世界冠軍李慧詩（Sarah）周六在布爾諾舉行的捷克場地單車格蘭披治賽，力壓強敵在競輪賽奪得金牌，賽後在Facebook留言叫「香港人加油！」



Sarah自3月穿上世界錦標賽2件彩虹戰衣(冠軍)，再參戰Six Day邀請賽後暫別戰場，隨港隊到泰國作公路訓練及回基地昆明作高原訓練，經過三個月的訓練強勢復出，在捷克賽首天出戰競輪賽，即力壓波蘭及荷蘭車手成功奪金，隊友李海恩獲第6。稍後將出戰女子爭先賽。



李慧詩賽後在Facebook貼上自己奪金的消息，相片的她穿上彩虹戰衣舉起冠軍獎牌並寫上：「現在是深夜，在香港的你們應該快要起床了……

先跟大家說聲早，再說一聲加油！

明天還有比賽……

有許多話想說。唯有待續。」





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