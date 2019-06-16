AD過檔湖人拍住大帝　勒邦占士：這只是開始

勒邦占士早前已表明湖人來季需要再有重磅球星加盟，才有機會爭勝。周日有消息指塘鵝已與湖人達成交易，將「粗眉哥」安東尼戴維斯(AD)交易到紫衫軍團，即令湖人來季實力大增，勒邦占士即在個人社交平台歡迎AD，並留言：「這只是個開始。」



美媒報道湖人以波爾（Lonzo Ball）、恩格林（Brandon Ingram）及祖殊赫特（Josh Hart），再加三個首輪簽換安東尼戴維斯，其實這個交易早在今年全明星賽期間，湖人已經有所計劃。



安東尼戴維斯是2012年選秀狀元，職業生涯至今六次入選NBA全明星陣容，場均24分、10.6個籃板2.1次助攻2.4次封阻。消息指由於規則限制，戴維斯的交易最早於美國時間7月6日才完成，如果於7月1日前完成交易，那就是屬於2018-2019賽季的交易，湖人沒有薪金空間。



至於安東尼戴維斯加盟湖人的消息一出，湖人粉絲當然雀躍，而紫衫軍團的當家球星勒邦占士亦即在個人社交平台表態：「戴維斯已在路上!!我哋一齊拍住上，兄弟！這只是個開始....」





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