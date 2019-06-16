下台！唔聽意見亂嚟　威爾斯兵逼宮傑斯

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威爾斯喺今屆歐國外表現低迷，近排經歷兩連敗，先後不敵克羅地亞同匈牙利，爭逐出線形勢岌岌可危。身為威爾斯領隊嘅名將傑斯，家陣面臨球員逼宮，唔少主將都想佢落台。根據英國《每日郵報》報道，唔少威爾斯國腳都對佢能力質疑，球隊入面氣氛勁差，陷入信心危機，睇怕傑斯隨時會遭逢被逼下台命運！



依家威爾斯喺歐國外E組3戰得1勝2負3分，排喺小組尾二，僅僅叻過阿塞拜疆。由於家陣隊波有多達10名球員曾經參與2016年歐國盃，嗰屆佢哋打到入4強先不敵葡萄牙出局，可以話經歷球隊黃金盛世，但到依家連外圍賽爭出線都有難度，難怪唔少球員都質疑傑斯嘅能力。



有內幕人士爆料：「每個人都尊重傑斯球員生涯，但佢教波得唔得就好難講。以前威爾斯戰績經歷高高低低，但大家都會好向前望，可惜依家球隊氣氛唔同晒囉！」呢位仁兄坦承更衣室內有部份球員對傑斯已經失去信心。



話說今個月初，威爾斯輸畀克羅地亞之後，傑斯賽後召開緊急會議，要求球員好好反省，搵出錯誤，但呢個做法令球員勁反感。消息指，傑斯根本完全唔肯聽其他人意見，冇人能夠對佢嘅排陣同戰術提出質疑，總之就係一言堂，佢講乜都啱，其他人都係唔明唔了解。不過呢種做法已經得罪好多人，如果戰績再唔改善，睇怕佢都係非走不可，先係對威爾斯負責任做法囉！



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